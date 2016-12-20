РФ выразила признательность Турции за мгновенную реакцию на убийство посла

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил турецкие власти за быстрое реагирование на убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова, которое произошло в Анкаре в вечером 19 декабря. Об этом пишет РИА Новости.

«Москва признательна Турции за мгновенную реакцию на убийство посла РФ в Анкаре», — сказал Лавров.

Он также подтвердил, что российская следственная группа прибыла в Турцию для расследования убийства Карлова.

«Вчера наши президенты договорились, что в дополнении к уже начатым действиям турецких специальных служб российская следственная группа вылетит Анкару, и она уже, как я понимаю, приземлилась в турецкой столице», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что «этот же борт доставит тело Андрея Геннадьевича Карлова, его родных и близких, и мы встретим их здесь со всеми подобающими почестями».

Убийство российского дипломата министр назвал «подлым террористическим актом».

Андрей Карлов был застрелен во время выступления в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Его убийца Мевлют Атынташ был ликвидирован полицейскими.