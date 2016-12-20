СМИ сообщили о решении Кремля не допустить участия Навального в выборах

Кремль решил не допустить политика Алексея Навального к президентским выборам. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники. Однако, как отметили собеседники телеканала, изначально администрация президента допускала такую возможность.

Как пояснили журналистам два близких к руководству президентской администрации источника и подтвердил федеральный чиновник, участие Навального в президентской кампании признали вредным.

«Было мнение, что участие Навального может повысить явку на президентских выборах. Но расчеты показывают, что явка повысится на несколько процентов, а вся интрига сведется к вопросу, получит ли он 5% или 10%. Конечно, он создаст шум и выплеснет много негатива, но пользы от этого не будет», — пояснил один из источников.

Кроме того, три близких к Кремлю источника подтвердили «Дождю», что Навальный все же лишится права выдвигаться в президенты, так как суд оставит в силе приговор по делу «Кировлеса».

Кремль же намерен повышать явку на выборах, например, за счет проведения референдумов в регионах.

Так прокомментировала информацию пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш: «Нет никаких сомнений, что Кремль боится участия Навального в выборах, именно для этого и было инициировано первое дело Кировлеса. Я думаю, у них и сейчас не прибавилось желания допустить его до выборов, ведь Кремль отлично понимает, что Навальный — единственный из всех оппозиционных кандидатов будет вести реальную кампанию, для него нет запретных тем в агитации и он не будет играть в поддавки». Она отметила, что кампания политика будет идти своим ходом.