Порошенко проигнорировал убийство посла РФ в Анкаре

Украинский президент Петр Порошенко выступил с осуждением событий, которые произошли накануне на рождественской ярмарке в Берлине. При этом политик не стал высказываться на тему убийств апосла России в Турции Андрея Карлова.

«Украинцы молятся за невинных жертв трагедии и осуждают этот дьявольский акт насилия, которому не может быть никакого оправдания», — написал Порошенко в твиттере.

Українці моляться за невинних жертв трагедії і засуджують цей диявольський акт насильства, якому не може бути жодного виправдання — Петро Порошенко (@poroshenko) 19 декабря 2016 г.

3/3 Die Ukrainer verurteilen auf das schärfste diese teuflische Gräueltat, die durch Nichts zu rechtfertigen ist. — Петро Порошенко (@poroshenko) 19 декабря 2016 г.

Реакции украинского президента на убийство российского посла так и не последовало.

Напомним, накануне посла РФ в Турции Андрея Карлова убили на открытии выставки в Анкаре. Россия назвала инцидент актом международного терроризма.