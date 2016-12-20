Следователи вылетели в Анкару для расследования убийства посла Карлова

Российская оперативно-следственная группа вылетела в Анкару для расследования убийства посла России в Турции Андрея Карлова, передает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Примерно час назад в Анкару из Москвы спецбортом отправилась оперативно-следственная группа», — отметил собеседник агентства.

Карлов был застрелен вечером 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Его убийца Мевлют Атынташ был ликвидирован полицейскими.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что представит Карлова к государственной награде. Он назвал случившееся «подлым убийством» и выразил свои соболезнования родным и близким погибшего дипломата.