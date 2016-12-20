20 декабря 2016, 10:48
Следователи вылетели в Анкару для расследования убийства посла Карлова
Российская оперативно-следственная группа вылетела в Анкару для расследования убийства посла России в Турции Андрея Карлова, передает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Примерно час назад в Анкару из Москвы спецбортом отправилась оперативно-следственная группа», — отметил собеседник агентства.
Карлов был застрелен вечером 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Его убийца Мевлют Атынташ был ликвидирован полицейскими.
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что представит Карлова к государственной награде. Он назвал случившееся «подлым убийством» и выразил свои соболезнования родным и близким погибшего дипломата.
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