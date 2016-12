Кадыров позвал россиян на Новый год в Чечню

Дорогие друзья! Приближается Новый год! Взрослые и дети связывают с ним много надежд. Обычно это самое ХОЛОДНОЕ время, которое ГРЕЕТ душу СИЛЬНЕЕ, чем в августе. Каждому хочется волшебства, уюта, общения с близкими и друзьями! А для этого нужна удивительно красивая, просто сказочная обстановка. Лучшего места вам не найти, чем Чечня, наши города и наши горы! Сотни и тысячи жителей бескрайних просторов России уже приезжают в республику! По данным Комитета Правительства ЧР по туризму только в воскресный день в Чечне гостили более пятисот туристов в составе тридцати групп из разных регионов России, начиная от Сахалина и заканчивая Петербургом. А количество неорганизованных туристов значительно больше. Они ознакомились с достопримечательностями Чечни, получили массу положительных эмоций. Грозный и вся Чечня ждут вас! #Кадыров #Россия #Чечня #Туризм

