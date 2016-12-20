Кадыров позвал россиян на Новый год в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram предложил россиянам отметить Новый Год в Грозном.

Он написал, что республика, ее города и горы отличаются «красивой, просто сказочной обстановкой».

Кадыров отметил, что в прошедшее воскресенье, по данным комитета правительств ЧР по туризму, в Грозном побывали около 30 групп туристов численностью более 500 человек.

Глава Чечни завил, что Грозный и вся Чечня ждут российских гостей.