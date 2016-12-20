Совбез ООН признал убийство посла РФ в Турции терактом

Совет Безопасности ООН признал терактом убийство российского посла в Турции Андрея Карлова и призвал наказать его исполнителей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на текст заявления.

«Члены Совета Безопасности самым серьезным образом осудили террористическую атаку 19 декабря в Анкаре, Турции, в результате которой был убит посол Российской Федерации», — сказано в документе.

Члены СБ ООН также подчеркнули необходимость привлечения исполнителей, организаторов и спонсоров теракта к правосудию.

Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был убит во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок» в Анкаре 19 декабря. Его убийца Мевлют Атынташ был застрелен полицейскими.

Президент России Владимир Путин заявил, что представит Карлова к государственной награде. Он назвал случившееся «подлым убийством» и выразил свои соболезнования родным и близким погибшего дипломата.