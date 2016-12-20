Самолет с телом убитого в Турции посла прибыл в Москву

В столичном аэропорту Внуково совершил посадку авиалайнер, на котором из Турции доставили тело застреленного в Анкаре посла РФ Андрея Карлова, сообщает ТАСС.

В сообщении уточняется, что на борту самолета находилась вдова дипломата в сопровождении психолога и врача из министерства по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообащлось, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обещал лично встретить борт с телом Карлова в аэропорту.

Напомним, посол РФ в Турции стал жертвой террориста, который несколько раз выстрелил ему в спину на открытии фотовыставки в Анкаре.