Кремль назвал целью убийства посла РФ желание расстроить отношения между Москвой и Анкарой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что целью убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова стало намерение «вбить клин» в отношения между Москвой и Анкарой. Его слова приводит РИА Новости.

«Это выгодно тем, кто хочет вбить клин между Россией и Турцией, кто хочет помешать нормализации отношений России и Турции, причем как в двустороннем плане, так и в нормализации тех отношений, которые позволяют активизировать и объединить усилия на пути сирийского политического урегулирования», - пояснил Песков.

По его словам, заказчика преступления установит российская следственная группа, которая, как сообщалось ранее, прибыла в Анкару. «Кто конкретно — будут разбираться следователи, вы знаете, что наша оперативно-следственная группа уже прибыла в Анкару. Среди членов этой группы реальные специалисты, вчера президенты двух стран договорились о том, что будут выполняться совместные следственные действия. Давайте наберемся терпения, специалисты будут делать свою работу», — отметил Песков журналистам.

Кроме того, как заверил пресс-секретарь президента, в данный момент принимаются все необходимые меры для защиты российских диппредставительств за рубежом.