Полиция Висбадена объяснила стрельбу попыткой ограбления

Стрельба в городе Висбадене за западе Германии была связана с ограблением магазина. Об этом в твиттере сообщила местная полиция.

По данным правоохранителей, утром во вторник неизвестный открыл стрельбу по табачному киоску. Владелица киоска, которая также работала кассиром, умерла на месте. Издание RTL уточняет, что неизвестный, открывший стрельбу по людям, хотел ограбить магазин.

В полдень в городе были ранены еще два человека. Они оказались родственниками погибшей женщины — ее мужем и племянником. Пострадавшие в тяжелом состоянии были госпитализированы. Причины нападения неизвестны.

Первоначально сообщалось, что в Висбадене, в городском округе Бибрих, неизвестный открыл стрельбу по толпе людей. При этом один человек погиб, двое ранены.

В настоящее время в городе идет операция по поимке преступника. В ней задействован вертолет. Разыскивается мужчина в возрасте 20-30 лет ростом около 170 см. На нем была куртка и рюкзак. Мужчина немного полноват, следует из сообщения полиции, опубликованного в микроблоге.