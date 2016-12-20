Блогер из Тюмени приговорен к двум годам реального срока за пост в ЖЖ

20 декабря в Тюмени прибывшая из Самары коллегия военного суда приговорила блогера Алексея Кунгурова к двум годам колонии-поселения за «публичное оправдание терроризма».Об этом пишет Znak со ссылкой на местных журналистов.

Основанием для обвинения стали критические публикации Кунгурова в своем блоге о действиях российской армии в Сирии. Следователи ФСБ усмотрели в его постах оправдание действий запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

Жена Кунгурова Асия Байшихина сообщила, что экспертизу публикаций проводил доцент кафедры журналистики Тюменского университета Владимир Лысов, выявивший у блогера тендециозные и агрессивно настроенные словосочетания.

«Таким образом, проанализировав текст блогера с никнеймом «kungurov», можно констатировать, что в его словесных оборотах присутствуют призывы к расколу в обществе, к конкретным, иными словами, к революционным действиям определённого характера, к дестабилизации общественно-политической жизни страны», — процитировала его Байшихина.

Как сообщает Карспаров.ru, позже Лысов заявил о поступающих в его адрес угрозах, из-за чего суд состоялся в закрытом режиме.