В Чехии напали на теннисистку Петру Квиткову

На чешскую теннисистку Петру Квиткову, двукратную победительницу Уимблдона, совершено нападение. Об этом сообщает Тhe Guardian.

Издание сообщает, что она получила ножевые ранения, но ее жизни ничто не угрожает.

Представитель спортсменки Карел Тежкал сообщил, что врачи обработали раны на левой руке, которые нанес преступник. Он ворвался в квартиру Квитковой, чтобы ограбить ее, и не знал, что покушается на здоровье и имущество всемирно известной спортсменки. Преступник все еще находится на свободе.

Представитель чешской полиции Франтишек Коринек сообщил: «Сегодня в половине девятого утра 26-летняя женщина подверглась нападению в городе Простейов. Преступник ворвался в квартиру, используя отмычку».

Победительницы Уимблдона в женском одиночном разряде в 2011 и в 2014 годах не вошла в сборную Чехии для участия в соревнованиях на Кубок Хопмана. Квиткова не сможет играть из-за травмы ноги.