Глава МИД РФ прокомментировал убийство посла РФ в Турции

Глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии в связи с убийством посла РФ в Турции Андрея Карлова сообщил, что причиной случившегося стали попытки подорвать процесс нормализации отношений между Москвой и Анкарой, а также недопущение эффективной борьбы с терроризмом в Сирии. Документ опубликован на сайте ведомства.

«Эта цель с негодными средствами. Она не пройдет», — добавил Лавров.

Он сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным выразил свои соболезнования. Кроме того, главы двух стран договорились о совместном расследовании зверского преступления. В Турцию вылетит российская специальная оперативно-следственная группа для того, чтобы вместе с турецкими экспертами принять участие в установлении истины.

Глава МИД РФ также сообщил, что 21 декабря будет проведена давно запланированная встреча министров иностранных дел обеих стран и Ирана.

Он также поблагодарил всех тех, кто передал свои соболезнования в связи с инцидентом.

Напомним, 19 декабря на открытии выставки в Анкаре был убит посол РФ Андрей Карлов.

Позже стало известно, что в него стрелял выпускник полицейской школы в Анкаре Мевлют Алтинташ. После нападения он прокричал, что это была «месть за Алеппо».

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что убийство Карлова МИД РФ расценивает как теракт.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что убийство российского посла Андрея Карлова было направлено на причинение вреда отношениям Москвы и Анкары, но убийца своей цели не достиг.