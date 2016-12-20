Американские военные объявили о завершении операции против ИГ в Ливии

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) объявило о завершении операции против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Ливии. Об этом сообщается на сайте командования.

«Африканское командование США 19 декабря завершило операцию "Молния Одиссея" после того, как правительство Ливии объявило об окончании наступательных военных операций в городе Сирте», — говорится в заявлении.

Отмечается, что операции прошла успешно и в итоге достигла своей основной цели. Так, она позволила связанным с правительством национального согласия силам изгнать террористов из Сирта, проведя 495 высокоточных ударов с воздуха и моря.

В сентябре ливийские военные сообщили о начале штурма последних укрытий боевиков ИГ в Сирте. Через четыре месяца, 5 декабря, проправительственные силы Ливии заявили о полном освобождении Сирта от боевиков. Военными также были задержаны, по меньшей мере, восемь террористов, пытавшихся скрыться.

Сирт — родной город свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи. В Ливии это был самый значительный опорный пункт ИГ.