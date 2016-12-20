Меркель подтвердила факт совершения теракта в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала терактом наезд грузовика на посетителей рождественского рынка Брайтшайдплац в центре Берлина, в результате которого погибли 12 человек, сообщает AFP.

Как отметила Ангела Меркель, исходя из имеющейся информации, можно признать, что это была террористическая атака.

Бундесканцлер также выразила благодарность всем врачам, спасателям и полицейским за помощь пострадавшим. Она отметила, что это преступление повлечет максимально строгое наказание, какое только позволяет закон. Она также пообещала, что к ответственности будут привлечены все причастные

Ранее стало известно, что предполагаемый водитель грузовика, протаранившего толпу на рождественском базаре в Берлине, попадал в поле зрения немецкой полиции из-за мелких правонарушений. Об этом сообщил немецкий таблоид Bild. Задержанный является гражданином Пакистана. Он прибыл в город Пассау на юго-востоке Германии год назад.

В свою очередь, газета Welt пишет, что задержанным является 23-летний пакистанец Навед Б. В МИД Польши подтвердили информацию СМИ о том, что найденный в кабине погибший был поляком. Известно, что на грузовике польские номера. Предположительно, он был угнан в Польше.

По последним данным, жертвами чрезвычайного происшествия стали 12 человек, еще 48 человек госпитализированы. Состояние некоторых оценивается как тяжелое. При этом в результате наезда на месте погибли 9 человек.

Водителю грузовика удалось скрыться с места теракта. В кабине грузового автомобиля при этом был обнаружен мертвый пассажир.

Позже стало известно, что сотрудники правоохранительных органов смогли задержать подозреваемого в террористической атаке. Для его задержания немецкий спецназ провел операцию на территории закрытого аэропорта Темпельхоф. Там находятся ангары, в которых организован временный центр размещения беженцев.