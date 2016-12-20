Володин пообещал решить вопрос со служебным транспортом депутатов в регионах

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин пообещал найти деньги для обеспечения служебным транспортом депутатов в регионах, передает РБК.

«Где-то два или три года назад машины (в регионах) были переведены с круглогодичного обеспечения депутатов на обеспечение только во время региональной недели. Будем обсуждать, будем смотреть», — заверил спикер ГД.

Володин уточнил, что проблема депутатов может решиться за счет экономии у нижней палаты.

«Мы сейчас оптимизируем расходы», — пояснил он.

Вместе с тем, Вячеслав Володин рассказал об экономии ГД на регионах: «Они стали в три, а то и в четыре раза меньше, потому что мы ввели систему, в рамках которой у нас есть аудит. Скажем, если с плановым ремонтом зала Госдумы раньше стояла сумма 66 млн рублей, то мы ее опустили до 18 млн рублей».

Обсудить варианты решения проблемы Володин поручил комитету по регламенту.

Депутаты на заседании Совета Госдумы 20 декабря пожаловались Володину, что служебные машины в регионах им дают лишь в региональную неделю, а в оставшиеся три недели с этим вопросом есть проблемы.