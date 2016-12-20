МРОТ вырос на 300 рублей

Согласно подписанному президентом Владимиром Путиным федеральному закону, минимальный размер оплаты труда вырастет на 300 рублей, до 7,8 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 июля 2017 года в сумме 7 800 рублей в месяц», — сказано в нем.

Отметим, что в этом году минимальный размер оплаты труда вырос на 1,3 тысячи рублей, с 6204 рублей до 7,5 тысяч рублей в месяц.