В Берлине установили личность врезавшегося в толпу людей

Сотрудники немецкой полиции установили личность водителя грузовика, который 19 декабря совершил наезд на людей в Берлине на рождественской ярмарке. Об этом пишет газета Die Welt.

По сведениям полиции, за рулем грузовика находился 23-летний выходец из Пакистана Навид Б.

Согласно информации издания Independent, задержанный проживал в центре для беженцев, который находится в ангарах на территории закрытого аэропорта Берлин-Темпельхоф. Сообщается, что Навид прибыл в Германию в декабре 2015 года.

Во время происшествия в грузовике находился еще один человек. Он погиб на месте. Полиция Германии сообщила, что он является гражданином Польши. В польском МИДе отметили, что ожидают официального подтверждения от правоохранителей, был ли найденный мужчина поляком.

Our consular services are awaiting official confirmation from German police that the dead man found in the lorry was Polish.