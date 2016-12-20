Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске достигло 58 человек

Пресс-секретарь Минздрава Иркутской области Татьяна Лебедева заявила, что по состоянию на 21:00 по местному времени (16:00 московского времени) количество погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Иркутске выросло до 58 человек. Об этом пишет «Интерфакс».

«Общее число пострадавших составляет 97 человек. Погибло 58, из которых 34 скончались в стационарах и 24 были доставлены в бюро судебно-медицинской экспертизы ритуальными службами», — пояснила Лебедева.

Представитель регионального Минздрава рассказала, что три пациента скончались в последние часы центре токсикологии на базе медсанчасти ИАПО.

«Всего в настоящее время в шести больницах Иркутска находится 38 человек. Один был выписан», — отметила Лебедева.

Ранее сообщалось о 55 погибших в результате отравления спиртосодержащей жидкостью для принятия ванн «Боярышник».

В Иркутске был введен режим чрезвычайной ситуации, а 20 декабря был объявлен днем траура.