В Екатеринбурге шансонье может получить срок за мошенничество

Шансонье Александр Новиков тоже рискует оказаться под арестом. Об этом сообщает Telegram-канал Gorod Ekb

Его вызвали в главное следственное управление свердловской полиции для предъявления обвинения по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Новиков был владельцем фирмы, которая собрала 150 млн рублей с пайщиков коттеджного поселка «Бухта Квинс», но так и не построила дома.