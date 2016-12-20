СМИ сообщили о планах акционеров «О’кей» продать торговую сеть

Акционеры седьмой по выручке в России сети гипермаркетов «О’кей» начали переговоры о продаже доли в сети, пишет газета «Ведомости».

По данным источников издания, в качестве претендентов на покупку сети магазинов – «Ашан» и «Лента». Один из собеседников в качестве возможного покупателя назвал крупнейшего российского ритейлера — «Магнит». Хотя официальные представители упомянутых сетей дать комментарий изданию отказались, один из совладельцев «Ленты» рассказал «Ведомостям» о планах торговой компании в ближайшее время купить крупного ритейлера, однако название он не уточнил.

Главными владельцами сети «О’кей» являются Дмитрий Коржев, Дмитрий Троицкий и Борис Волчек. По информации самой компании, связанные с бизнесменами юридические лица контролируют 78,97% ритейлера.

Как отмечается издание, уже несколько лет показатели сети «О’кей» находятся в стагнации. Поэтому она стала открывать супермаркеты-дискаунтеры «Да!». Кроме того, по данным газеты, в компании сменился топ-менеджмент, а владельцы стали активнее участвовать в управлении бизнесом.

Также отмечается, что главной причиной, по которой владельцы сети хотят продать компанию, является необходимость финансирования других своих проектов помимо ритейлера. По информации журнала Forbes, владельцам «О’кей» принадлежат также грузинский золотодобытчик Rich Metal Group и несколько проектов в девелопменте. По последней информации, компания «О’кей» на Лондонской бирже стоит 597,3 млн долларов .