Единовременную выплату под Новый год получат не все пенсионеры

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на расширенном заседании правления ведомства сообщил, что единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей вместе с пенсией часть пенсионеров получит только после праздников. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас будут граждане, которые не получат вместе с пенсией 5 тысяс рублей, кто получает пенсию в первые десять дней. Такой механизм мы просили, чтобы это было вместе с пенсией, но, к сожалению, в связи с нехваткой средств казначейство нам только в первый рабочий день отдаст необходимые средства», — сказал Дроздов.

Он также призвал уложиться с выплатами до 28 января 2017 года и поручил провести разъяснительную работу с гражданами и с «Почтой России», чтобы не допустить социальной напряженности.

«Коллеги, людям нужно объяснять, надо проводить разъяснительную работу и взаимодействуйте, пожалуйста, с "Почтой России", чтобы почта знала все эти механизмы, чтобы знала, почему, чтобы на почте были все необходимые объявления и плакаты и так далее. У меня просьба поработать с людьми, чтобы не было напряжения», — подчеркнул глава ПФР.

Закон о выплате 5 тысяч рублей пенсионерам, военным пенсионерам и приравненным к ним категориям был принят Госдумой 11 ноября.

В сентябре ЦБ РФ сообщил, что разовая выплата для 44 млн пенсионеров в январе 2017 года будет стоить госбюджету 220 млрд рублей.