Полиция Цюриха нашла труп после стрельбы в исламском центре

Полиция Цюриха обнаружила у места стрельбы в исламском центре скончавшегося человека, говорится в официальном Twitter-аккаунте правоохранительных органов немецкого города.

В сообщении уточняется, что тело погибшего было найдено в Гесснераллее. «Полиция ведет расследование смерти этого человека параллельно с произошедшей стрельбой», — добавили в полиции.

Напомним, ранее стало известно о том, что в исламском центре Цюриха неизвестный открыл огонь, ранив по меньшей мере трех человек. Городская полиция впоследствии сообщала, что ведет поиски стрелка. Является ли им найденный умерший, пока неизвестно.