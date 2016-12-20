Сын «повара Путина» перевернулся на «Гелендвагене»

В Санкт-Петербурге на перекрестке Пискаревского проспекта и Бестужевской улицы произошло ДТП с участием «Гелендвагена» и BMW. В результате происшествия «Гелендваген» перевернулся. За рулем автомобиля, предположительно, находился 18-летний Павел Пригожин. Человек с такими же данными приходится сыном известному ресторатору Евгению Пригожину (миллиардера нередко называют «личным поваром Путина»). Об этом пишет «Фонтанка».

«Перекресток регулируемый, и кто-то из участников ДТП проехал на запрещающий сигнал светофора. Впрочем, о степени вины говорить преждевременно, водители еще не опрошены» — пояснил собеседник агентства.

«Этот "Гелендваген" обогнал меня перед этим светофором. Он летел не меньше 180», — заявила Нина Савченко, которая утверждает, что ехала на Audi Q7.

Сотрудники ГИБДД предварительно считают, что оба автомобиля двигались с превышением скоростного режима города.

После ДТП из салона автомобиля вышли молодые люди и скрутили его номера. После этого машину доставили в автосалон.

«В салоне, кроме молодого водителя, находился один пассажир. Они оба вышли, оперативно скрутили номера, положили в салон», — рассказал «Фонтанке» очевидец ДТП.

Издание отмечает, что «Гелендваген» попал в аварию в ночь на 18 декабря, на второй день после покупки. Он был оформлен на юридическое лицо с популярным названием «Олимп». Стоимость автомобиля составила около 12 млн рублей.