Жители Северной Африки варили кашу более 10 тысяч лет назад

Ученые из Бристольского университета и Римского университета Сапиенца исследовали 110 фрагментов глиняных сосудов, найденных на территории современной Ливии, и установили, что жители тех мест варили растительную пищу более 10 тысячелетий назад.

Керамические фрагменты были собраны в двух поселениях, существовавших в период от 10200 до 8400 лет назад. В это время нынешняя пустыня Сахара представляла собой обильную растительностью саванну, в которой имелись многочисленные реки и озера. По этим пространствам перемещались многочисленные стада копытных, жили там и такие крупные животные как бегемоты и слоны.

Местные обитатели занимались охотой и собирательством. Анализ осадка на глиняных черепках выявил характерное содержание жирных кислот, в том числе пальмитиновой и стеариновой. По словам ученых, это указывает на приготовление растительной пищи. По словам Джулии Данн (Julie Dunne) из Бристольского университета, жители тех мест варили собранные семена растений, получая «что-то вроде каши». Возможно, они научились еще и растирать зерна в муку. Об этом говорят находки, которые можно счесть каменными жерновами. В некоторых глиняных сосудах, как замечают ученые, готовилась пища как растительного, так и животного происхождения, включая молоко. Растения давали людям источник питания в те периоды, когда еду не удавалось добыть охотой. Термическая обработка растительной пищи не только делала ее мягче, но и удаляла токсичные или неприятные на вкус вещества, которые содержатся в некоторых растениях, считают ученые.

Во время раскопок этих поселений археологи нашли семена ряда видов растений. Свидетельства использования растений обнаружились и в произведениях наскальной живописи, там найдено изображение человека, собирающего какие-то травы. Но доказать, что жители этих мест умели варить пищу, удалось впервые.

Итоги исследования напечатаны в журнале Nature Plants.