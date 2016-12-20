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20 декабря 2016, 15:03
античность археология история Кипр

На Кипре найден кабинет античного врача

Неа-Пафос
Неа-Пафос
https://www.flickr.com/photos/du-ciel/

Археологи из Ягеллонского университета (Краков), работающие на Кипре, обнаружили на территории города Пафос кабинет врача, действовавший во II веке нашей эры.

Раскопки проходили на территории Неа-Пафоса («Новый Пафос») – поселения, возникшего примерно в IV веке до н. э. и служившего столицей острова в эллинистический и римский период. В этом сезоне археологи изучили древний колодец, который оказался заполнен обломками разнообразной керамики. На глубине 3,5 метра ученых ожидал сюрприз – в колодце обнаружился человеческий скелет. Его еще предстоит исследовать антропологам и генетикам. Также работы производились в помещениях, расположенных вдоль восточного портика агоры – городской торговой площади.

Наиболее важные открытия были совершены в комнатах, которые археологи обозначили номерами 15 и 16m. В пятнадцатой комнате были найдены два неповрежденных стеклянных сосуда и две масляные лампа, они хранились в железном ларце, поэтому избежали гибели во время землетрясения, разрушившего это строение. Также в комнате был клад монет, относящихся к первой половине правления римского императора Адриана (царствовал в 117 – 138 годах).

На полу комнаты 16m лежали остатки бронзового ларца, среди которых находились еще один стеклянный сосуд, а также семь хирургических инструментов, шесть бронзовых и один железный. Инструменты сходны с теми, что ранее попали в руки археологов в Доме хирурга в Помпеях и кабинете врача-офтальмолога в Лугдуне (нынешнем Лионе). Управление по делам древностей Кипра сообщает, что обе комнаты, видимо, составляли кабинет врача. Разрушены они были, по мнению ученых, в 126 году, когда на острове произошло сильное землетрясение. В другой части портика было раскопано помещение, где находились печи, литейные тигли и отходы производства – все указывало на то, что здесь размещалась мастерская, где занимались литьем из бронзы.

В другой части города археологи из Университета Сиднея исследовали остатки театра эллинистической эпохи. Они установили, что он был построен примерно в 300 году до н. э. и использовался для театральных представлений и других зрелищ более шести веков, до IV века, когда был преобразован в склад. Ученые смогли установить следы ряда реконструкций театра, проделанных в эллинистический и в римский период. Раскапывая дорогу римского времени, ведущую к югу от театра, археологи наткнулись на стену и фонтан, построенные, вероятно, в средние века.

И польская, и австралийская экспедиции планируют продолжить работу на Кипре в 2017 году.

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