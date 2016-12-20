На Кипре найден кабинет античного врача

Археологи из Ягеллонского университета (Краков), работающие на Кипре, обнаружили на территории города Пафос кабинет врача, действовавший во II веке нашей эры.

Раскопки проходили на территории Неа-Пафоса («Новый Пафос») – поселения, возникшего примерно в IV веке до н. э. и служившего столицей острова в эллинистический и римский период. В этом сезоне археологи изучили древний колодец, который оказался заполнен обломками разнообразной керамики. На глубине 3,5 метра ученых ожидал сюрприз – в колодце обнаружился человеческий скелет. Его еще предстоит исследовать антропологам и генетикам. Также работы производились в помещениях, расположенных вдоль восточного портика агоры – городской торговой площади.

Наиболее важные открытия были совершены в комнатах, которые археологи обозначили номерами 15 и 16m. В пятнадцатой комнате были найдены два неповрежденных стеклянных сосуда и две масляные лампа, они хранились в железном ларце, поэтому избежали гибели во время землетрясения, разрушившего это строение. Также в комнате был клад монет, относящихся к первой половине правления римского императора Адриана (царствовал в 117 – 138 годах).

На полу комнаты 16m лежали остатки бронзового ларца, среди которых находились еще один стеклянный сосуд, а также семь хирургических инструментов, шесть бронзовых и один железный. Инструменты сходны с теми, что ранее попали в руки археологов в Доме хирурга в Помпеях и кабинете врача-офтальмолога в Лугдуне (нынешнем Лионе). Управление по делам древностей Кипра сообщает, что обе комнаты, видимо, составляли кабинет врача. Разрушены они были, по мнению ученых, в 126 году, когда на острове произошло сильное землетрясение. В другой части портика было раскопано помещение, где находились печи, литейные тигли и отходы производства – все указывало на то, что здесь размещалась мастерская, где занимались литьем из бронзы.

В другой части города археологи из Университета Сиднея исследовали остатки театра эллинистической эпохи. Они установили, что он был построен примерно в 300 году до н. э. и использовался для театральных представлений и других зрелищ более шести веков, до IV века, когда был преобразован в склад. Ученые смогли установить следы ряда реконструкций театра, проделанных в эллинистический и в римский период. Раскапывая дорогу римского времени, ведущую к югу от театра, археологи наткнулись на стену и фонтан, построенные, вероятно, в средние века.

И польская, и австралийская экспедиции планируют продолжить работу на Кипре в 2017 году.