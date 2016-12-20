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20 декабря 2016, 12:27
биология океанология рыбы Тихий океан

Таинственная рыба-химера впервые попала на видео

Hydrolagus trolli
Hydrolagus trolli
Monterey Bay Aquarium Research Center

Американские ученые впервые сняли на видео редкий вид рыб из отряда химерообразных. Съемка у берегов Калифорнии и Гавайских островов была проведена еще в 2009 году, но исследователям понадобилось несколько лет, чтобы убедиться, что им попался именно этот малоизученный вид. Видеозапись была получена сотрудниками Исследовательского центра Аквариума в заливе Монтерей (Monterey Bay Aquarium Research Center) при помощи автоматического подводного аппарата.

Снятая рыба носит латинское название Hydrolagus trolli. Она была описана в 2002 году и попадалась ихтиологам на глубинах от 610 до 2000 метров в открытом море у Новой Зеландии, Новой Каледонии и южного побережья Африки. В северном полушарии ее раньше не видели, но это не удивляет ученых, так как для таких малоисследованных видов как она географическое распространение приходится уточнять в течение десятилетий.

Относится данный вид к семейству химеровых (Chimaeridae). Вместе с акулами и скатами химеровые рыбы составляют класс хрящевых рыб. У самцов некоторых их видов имеется шип на спинном плавнике, снабженный ядовитой железой. Также самцы химеровых часто имеют особые органы – тенакулы, или «держатели», которые служат для удержания самки при совокуплении. Оплодотворение внутреннее, осуществляется, как у скатов и акул, при помощи птеригоподиев, видоизмененных брюшных плавников. Hydrolagus trolli стал первым представителем своего семейства, попавшим на видеозапись.

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