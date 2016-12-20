Обама звонил Путину по «красному телефону»

Администрация Белого дома в минувшем октябре использовала так называемый «красный телефон» — горячую линию связи — для предупреждения Москвы о последствиях вмешательства в президентские выборы в США, передает NBC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, Обама якобы употребил в телефонном разговоре словосочетание «вооруженный конфликт» применительно к действиям хакеров в киберпространстве.

«В день выборов ничего не случилось, значит, это сработало», — подытожил источник.

«Красным телефоном» в Белом доме называется система экстренной телефонной связи, которая используется исключительно в критических ситуациях из разряда терактов 9/11 или вторжения США в Ирак. До сих пор, насколько известно, Барак Обама на президентском посту ни разу не использовал этот канал связи.