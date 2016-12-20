Из-за убийства посла РФ в Турции созвали постоянный совет ОБСЕ

Глава российской дипломатической миссии Александр Лукашевич сообщил, что представительство РФ при ОБСЕ созвало во вторник специальное заседание Постоянного совета по поводу гибели посла Андрея Карлова в Анкаре, передает РИА Новости.

«Мы предложили в связи с трагическими событиями в Анкаре, где погиб наш посол Андрей Геннадьевич Карлов, принять специальный документ, декларацию, с осуждением это чудовищного варварского акта насилия», — сказал Лукашевич.

Напомним, Карлов стал жертвой террористического акта, совершенного Мевлютом Мертом Алтынташем на открытии фотовыставки в турецкой столице. Стало известно, что убийца на протяжении нескольких лет служил в городской полиции, но в день убийства находился не при исполнении.