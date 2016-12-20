Полиция Берлина объявила в розыск террориста с ярмарки

Полиция Берлина заявила, что силовиками был задержан непричастный к террористической атаке на рождественской ярмарке человек. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на источники.

По данным издания, атаковавший ярмарку человек все еще находится на свободе. При этом мужчина вооружен. Отмечается, что глава полиции Берлина считает высоким уровень террористической угрозы в городе.

Накануне поздно вечером на рождественской ярмарке в Берлине неизвестный протаранил на грузовике толпу. По последним данным, жертвами стали 12 человек, еще 48 человек госпитализированы. Состояние некоторых оценивается как тяжелое. Водителю удалось скрыться с места теракта. В кабине его грузового автомобиля был обнаружен мертвый пассажир.

Позже появилась информация, что сотрудники правоохранительных органов смогли задержать подозреваемого. Им оказался 23-летний выходец из Пакистана. Для его задержания немецкий спецназ провел операцию на территории закрытого аэропорта Темпельхоф. Там находятся ангары, в которых организован временный центр размещения беженцев. Отмечалось, что на допросе он отверг все обвинения.

20 декабря канцлер Германии Ангела Меркель официально назвала случившееся в Берлине терактом.