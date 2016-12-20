Во всей Иркутской области введен режим ЧС из-за отравлений «Боярышником»

Режим ЧС введен на территории всей Иркутской области, где за два дня от суррогатной спиртосодержащей продукции — парфюмерного концентрата «Боярышник» — скончались 54 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора Иркутской области Сергей Левченко.

«Принимаем решение по поводу введения ЧС. Александр Семенович, вы будете руководить штабом», — сказал губернатор Иркутской области Левченко, обратившись к главе правительства региона Александру Битарову.

Тем временем, в отделе общественной безопасности УВД Иркутска сообщили об обнаружении второго подпольного цеха по производству контрафактной спиртосодержащей продукции. Второй цех был обнаружен в областном городе Шелехов, на территории бывшего молокозавода. Накануне правоохранители обнаружили также нелегальное производство спиртосодежращей продукции на территории садоводческого товарищества в Ленинском районе Иркутска.

Днем ранее мэр Иркутска ввел режим ЧС на территории города.

20 декабря объявлен в Иркутской области днем траура по погибшим в результате массового отравления суррогатной спиртосодержащей продукцией. Об этом сообщается на сайте областного правительства. Соответствующий Указ подписал губернатор Приангарья Сергей Левченко.

За прошедшую ночь в Иркутске в результате отравления «Боярышником» скончались еще 4 человека. Таким образом, по последним данным Минздрава области, общее количество жертв составляет 54 человека.