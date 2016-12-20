Агент Широкова заявил о его готовности возобновить карьеру футболиста

Футбольный агент Арсен Минасов, представляющий интересы бывшего капитана сборной России Романа Широкова, рассказал, что 35-летний полузащитник готов вернуться в футбол, сообщает «Чемпионат.com».

«Могу подтвердить, что Роман Широков готов возобновить профессиональную карьеру футболиста, если ему поступит достойное предложение», — цитирует портал слова Минасова. Агент подчеркнул, что комментировать конкретные предложения от каких-либо клубов он не будет.

Роман Широков объявил о завершении карьеры после истечения контракта с ЦСКА летом этого года, одновременно рассказав о планах стать футбольным менеджером. Полузащитник также заявил, что не исключает своего присоединения к тренерскому штабу национальной команды. В сентябре Широков дебютировал в качестве любителя. Позднее спортсмен стал советником министра спорта Подмосковья.

Ранее главный тренер «Урала» Александр Тарханов заявил, что клуб был бы заинтересован в приглашении Широкова,