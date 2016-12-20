Резидент «Сколково» интегрировал чатбота в «Вайбер»

Резидент «Сколково» Компании «Наносемантика» провела интеграцию своей платформы Inf.Ai, конструктора чатботов для общения с пользователями на естественном языке, с Viber. Теперь Инфы – чатботы от Inf.Ai – первыми среди российских чатботов общаются с пользователями не только на сайте, в социальных сетях и Telegram, но и в этом мессенджере.

«Искусственный интеллект, в частности виртуальные помощники, чатботы – наиболее бурно развивающаяся сегодня отрасль информационных технологий», – отмечает Альберт Ефимов, руководитель Робототехнического центра в IT-кластере Фонда «Сколково».

Андрей Максимов, руководитель проекта, менеджер по развитию компании «Наносемантика» обращает внимание на преимущества виртуальных собеседников: «Боты сокращают путь пользователя к покупке и любой другой конверсии и общаются с ним в самой естественной для него среде и самым естественным образом – в мессенджере, с помощью обычного человеческого диалога».

Inf.Ai – это SaaS решение в первую очередь для интернет-магазинов и ритейла, позволяющее создавать чатботов с помощью простого интерфейса и не требующий программирования. Созданный бот будет помогать пользователям выбирать товары, отвечать на вопросы или сообщать об акциях и специальных предложениях. Платформа использует технологии автоматизации диалога, разработанные компанией «Наносемантика», которая является лидером российского рынка конструирования чатботов. Интеграция с Viber доступна всем владельцам чатботов Inf.Ai.

Андрей Максимов рассчитывает, что в наступающем году использование чатботов в мессенджерах станет стандартной практикой для e-commerce и всех, кто ведет бизнес онлайн. «В России около 60 миллионов человек пользуются Viber, и теперь пользователи Inf.Ai получили доступ к этой аудитории. Процесс настройки прост и под силу обычному владельцу малого бизнеса или маркетологу, он не требует особых навыков программирования», – комментирует Андрей Максимов новый шаг в развитии продукта.

Со своей стороны, Альберт Ефимов подчеркивает, что «Наносемантика» – один из наиболее перспективных проектов «Сколково» и Фонд делает все, чтобы стратегические планы экспансии Inf.ai стали реальностью.

Миссия Inf.Ai – предоставить широкому кругу пользователей возможности для строительства чатботов, ранее доступные только крупным корпоративным клиентам «Наносемантики», таким как «Билайн», «Тинькофф Банк», ВТБ24 или «Авито».