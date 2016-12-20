Федор Смолов из ФК «Краснодар» признан лучшим игроком 2016 года

Форвард сборной России и ФК «Краснодар» Федор Смолов был признан лучшим футболистом 2016 года. Итоги голосования, проведенного Российским футбольным союзом (РФС) совместно с Российской футбольной премьер-лигой и газетой «Спорт-Экспресс», опубликованы на сайте РФС.

В голосовании приняли участие 16 тренеров, 16 менеджеров клубов страны, 16 журналистов и футбольные болельщики.

Голосовавшие за Смолова указали, что были впечатлены его показателями. В частности, форвард «Краснодара» за клуб и сборную в чемпионате страны и еврокубках забил, в общей сложности, 31 мяч. Он также выиграл спор снайперов чемпионата-2015/16 с 20 голами за сезон и стал лучшим в списке бомбардиров чемпионата-2016/17 с 10 голами.