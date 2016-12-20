Путин рассказал о расследовании убийства Андрея Карлова

Российский лидер Владимир Путин заявил, что расследование убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова продолжается, а его гибель «причиняет особую боль», передает РИА Новости.

«Вчера в Стамбуле был подло убит российский посол Андрей Геннадиевич Карлов. Сейчас проводится тщательное расследование всех обстоятельств этого преступления. Это причиняет нам, разумеется, особую боль», — заявил Путин на концерте в День работника органов государственной безопасности.

Напомним, 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ накануне, 19 декабря, пронес огнестрельное оружие на открытие выставки, где присутствовал Карлов, и несколько раз выстрелил послу в спину.

По предварительным данным, Алтынташа, пришедшего на выставку в деловом костюме с галстуком, приняли за охранника российского дипломата. Через некоторое время после того, как он открыл огонь, его самого ликвидировали находившиеся на мероприятии стражи порядка.

МИД России назвал случившееся террористическим актом, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку».