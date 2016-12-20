Следственный комитет РФ счел убийство посла в Турции терактом

В Следственном комитете РФ уточнили, что убийство российского посла Андрея Карлова в Турции является террористическим актом. Уголовное дело по факту гибели дипломата возбуждено по ч.3 ст. 361 УК РФ (акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку).

В настоящее время делом занимается Главное управление Следственного комитета РФ по расследованию особо важных дел. В частности, специалисты СКР анализируют видеозаписи с места убийства посла.

«Действия и высказывания нападавшего связаны с его отношением к позиции Российской Федерации в сфере противодействия международному терроризму», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ближайшее время планируется проведение следственных действия для установления причастнх к нападению на Андрея Карлова. Помимо прочего планируется отправка турецким компетентным органам запросов о правовой помощи.

СКР напоминает, что норма, предусмотренная статьей 361 УК РФ, введена в законодательство в рамках так называемого «антитеррористического пакета Яровой», который усиливает ответственность за преступления терроризма.