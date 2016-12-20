Шойгу связал убийство Карлова с борьбой с терроризмом

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с турецким коллегой Фикри Ышиком заявил, что убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова связано с борьбой с международным терроризмом. Об этом пишет «Интефакс».

«Понимаем, с чем такие акты связаны — с нашей деятельностью по борьбе с международным терроризмом. Должен сразу сказать, что мы не остановимся в этой борьбе и, естественно, со своей стороны продолжим эту борьбу. И, уверен, нашими совместными усилиями достигнем результата», — сказал Шойгу.

Он также поблагодарил главу турецкого Минобороны за оперативное прибытие в Москву для обсуждения вопросов, связанных с международным терроризмом и урегулированием сирийского вопроса.

19 декабря на открытии фотовыставки в Анкаре был убит выстрелами в спину российский посол в Турции Андрей Карлов.

Его убийцей оказался 22-летний выпускник полицейской академии Мевлют Алтинташ, который перед гибелью успел крикнуть: «Это вам за Алеппо!».

В Анкару для расследования убийства Карлова спецбортом вылетела команда российских следователей и экспертов.