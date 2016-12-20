Создание Титовым нового института вызвало сомнения в эффективности его начинаний

В понедельник появились сообщения о том, что бизнесмен, бизнес-омбудсмен и лидер Партии роста Борис Титов создает Институт экономики роста.

Эксперты отмечают, что давно обещанная им собственная программа развития все никак не появится.Программа «Пакета первоочередных мер для Российской экономики», представленная Столыпинским клубом (президиум которого войдет в состав ИЭР) в сентябре, утратила свою актуальность – бюджет до 2019 годапрактически полностью исходит из других показателей и ориентируется на иные установки. Продвигаемые Титовым идеи накачать экономику деньгами сравнивают с допингом в спорте.

Эксперты не исключают, что раскрутка обещаний Титова нужна для того, чтобы потом сделать его кандидатом в президенты РФ то ли для легитимизации выборов, то ли для перехвата голосов у действительно оппозиционных кандидатов. Среди подтверждений этой гипотезы приводят то, что возглавляемая Титовым партия решила провести свой съезд уже в ближайший четверг.

Подробнее см. - в материале «Грозит ли экономике допинговый скандал?».