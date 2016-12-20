Выборщики подтвердили победу Трампа на выборах президента США

Избранный президент США Дональд Трамп, по последним данным, собрал более 270 голосов выборщиков, требуемых для победы во втором туре президентских выборов, передает Reuters. Собрания выборщиков состоялись по всем Соединенным Штатам 19 декабря.

Выборщики должны бли, руководствуясь волей избирателей и собственной совестью, проголосовать за кандидата в президенты РФ. Правда, это голосование в случае Трампа носило формальный характер.

При этом в ряде штатов окончательную победу Трампа восприняли критично: например, в Пенсильвании более 200 человек собрались на демонтрацию по лозунгом «Нет Трампу, нет ку-клукс-клану, нет фашистским США!».