США расширили антироссийский санкционный список

Вашингтон принял решение расширить антироссийский санкционный список из-за ситуации на востоке Украины, следует из распространенного 20 декабря заявления Минфина США.

В список были добавлены два водных судна («Маршал Жуков» и «Сталинград», связанные с «Трансфлотом»), 26 организаций и семь граждан — Михаил Дедов, Михаил Клишин, Кирилл Ковальчук, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Мансуров, Олег Минаев и Евгений Пригожин.

Из компаний в санкционный список были внесены «Новатек» (девять ее региональных филиалов), «Крымский порты», «Крымская железная дорогая», «Трансфлот» и другие.

Также министерство финансов Соединенных Штатов сделало особую оговорку в отношении ФАУ «Главгосэкспертиза России»: «Эта общая лицензия разрешает определенные транзакции при заключении контрактов, оплате, получении или использовании проектных обзоров или разрешений от ФАУ "Главгосэкспертиза России"», говорится в заявлении.