Количество жертв отравления «Боярышником» в Иркутске увеличилось до 54 человек

За прошедшую ночь в Иркутске в результате отравления «Боярышником» скончались еще 4 человека. Таким образом, общее количество жертв составляет 54 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Напомним, 19 декабря из-за массового отравления спиртосодержащей жидкостью для принятия ванн «Боярышник» мэр Иркутска Дмитрий Бердников заявил о введении в городе режима чрезвычайной ситуации.

По факту гибели людей было заведено уголовное дело. В рамках расследования в Ленинском районе Иркутска на территории садоводства был обнаружен подпольный цех по производству «Боярышника». Там же была найдена контрафактная продукция марок «Царская охота» и «Финляндия серебристая». Сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько канистр с неизвестной жидкостью и отправили их на экспертизу.

По подозрению в причастности к массовому отправлению были задержаны семь человек. В том числе, два предпринимателя, занимающихся распространением «Боярышника» на мелкооптовых рынках Иркутска.