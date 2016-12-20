Тело российского посла отправили самолетом из Анкары в Москву

Самолет с телом убитого в Турции российского посла Андрея Карлова во вторник, 20 декабря, вылетел из Анкары в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в авиадиспетчерских службах.

«Только что спецборт направился из Анкары в Москву. Примерно через три часа он приземлится в московском аэропорту Внуково», — цитирует агентство слова собеседника.

Как уточняет РИА Новости, в столичном аэропорту самолет будет лично встречать глава МИД России Сергей Лавров. Об этом глава ведомства сообщил на общем собрании Российского совета по международным делам. «Я с удовольствием выступлю перед вами, а потом поеду в аэропорт встречать борт с телом Андрея Геннадьевича. Вечная память», — заявил министр.

Ранее президент Владимир Путин поручил внешнеполитическому ведомству РФ представить убитого в Турции посла Андрея Карлова к государственной награде посмертно. Об этом глава государства сообщил на встрече с Сергеем Лавровым, а также с директором ФСБ Александром Бортниковым и главой СВР Сергеем Нарышкиным. По словам главы государства, Карлова необходимо «посмертно представить к государственной награде и сделать предложение по увековечению его памяти».

Путин отметил, что российский посол, застреленный выпускником полицейской школы в Турции, «ушел из жизни на боевом посту». Кроме того, президент РФ выразил свои соболезнования родным и близким погибшего дипломата, заверив, что Карлов «был интеллигентным и добрым человеком».