Стала известна причина смерти актера Яковлева

Причиной смерти в Москве 70-летнего актера кино Александра Яковлева стало онкологическое заболевание, сообщает Федеральное агентство новостей.

Прощание с Яковлевым состоится 22 декабря в морге Боткинской больницы в Москве. Его прах будет захоронен на Введенском кладбище.

В течение двух лет актер боролся с тяжелым заболеванием и скончался 19 декабря —незадолго до своего 71-го дня рождения.

Александр Яковлев снимался в фильмах «Красное и черное», «Вий», «Легенда №17», «Визит к Минотавру», «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии» и других. Широкому зрителю он более всего запомнился ролью штабс-капитана, организовавшего нападение на поезд в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих». За роль в сериале «Мужской сезон. Бархатная революция» он получил премию VIII Международного фестиваля «DetectiveFEST».