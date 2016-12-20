Сына «православного активиста» Юрия Задои нашли мертвым

В Новосибирске обнаружено тело 21-летнего Константина Задои — сына «православного активиста» Юрия Задои. Об этом пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на слова его матери и сестру Марию.

При этом собеседники издания не уточнили причину смерти Константина Задои. Его сестра рассказала, что нашла брата в его квартире без признаков жизни, и подчеркнула, что следов взлома на двери не было.

В управлении Следственного комитета по региону отметили, что в настоящее время идет доследственная проверка опубликованной в СМИ информации.

«Вчера около 20 часов в съемной квартире одного из многоквартирных домов по улице Красный проспект города Новосибирска обнаружено тело 21-летнего молодого человека без видимых телесных повреждений, с признаками асфиксии. По данному факту Заельцовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении СК.

Издание «Тайга.инфо» говорит о том, что в июле 2016 года Юрий Задоя отправил своего сына на принудительное лечение в психиатрическую клинику в связи с якобы неадекватным поведением Константина. Уже 2 августа он вышел из больницы после курса лечения.

Похороны состоятся 21 декабря в Новокузнецке.