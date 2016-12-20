Захарова назвала блокировку ее Facebook актом диверсии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что она не удаляла свой пост с фотографией убитого в Анкаре посла РФ в Турции Андрея Карлова и цитатой из песни Владимира Высоцкого. Об этом она рассказала «Газете.Ru».
Она сообщила, что пост был удален администрацией Facebook.
«Мой фейсбук был заблокирован в течение нескольких минут, после разблокировки фотография исчезла, появилось сообщение, что изображение было удалено из-за нарушения этических норм»,— рассказала Захарова.
Администрация соцсети на запрос издания не ответила.
В своем следующем посте Захарова задала вопрос — какие цели преследуют аминистраторы соцсети, удаляя фотографию убитого посла?
«Возможно, это игиловцы?» — поинтересовалась Захарова.
Это не прикол, захарова продублировала свой пост— 世界 - 世界 (@pharaon01) 20 декабря 2016 г.
"пост был заблокирован админами Фейсбука по неизвестным причинам." pic.twitter.com/eDJAI3eGfB