Захарова назвала блокировку ее Facebook актом диверсии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что она не удаляла свой пост с фотографией убитого в Анкаре посла РФ в Турции Андрея Карлова и цитатой из песни Владимира Высоцкого. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

Она сообщила, что пост был удален администрацией Facebook.

«Мой фейсбук был заблокирован в течение нескольких минут, после разблокировки фотография исчезла, появилось сообщение, что изображение было удалено из-за нарушения этических норм»,— рассказала Захарова.

Администрация соцсети на запрос издания не ответила.

В своем следующем посте Захарова задала вопрос — какие цели преследуют аминистраторы соцсети, удаляя фотографию убитого посла?

«Возможно, это игиловцы?» — поинтересовалась Захарова.