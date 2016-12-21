21 декабря 2016, 16:36
Православного активиста Энтео избили коммунисты
Православный активист и лидер движения «Божья воля» Дмитрий Цорионов (Энтео) со спутницей подошел к Кремлевской стене вместе с делегацией КПРФ и с криком «Гори в аду!» швырнул букет цветов в бюст Иосифа Сталина. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.
Энтео пожаловался, что его избили коммунисты, а затем задержала полиция. Цорионова отвезли в отделение, но через некоторое время отпущен.
21 декабря 2016 г.
В интервью радиостанции «Говорит Москва» Цорионов заявил, что «стал свидетелем большого кощунства», выразил о нем свое мнение и ничего противозаконного не совершал.
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