Православного активиста Энтео избили коммунисты

Православный активист и лидер движения «Божья воля» Дмитрий Цорионов (Энтео) со спутницей подошел к Кремлевской стене вместе с делегацией КПРФ и с криком «Гори в аду!» швырнул букет цветов в бюст Иосифа Сталина. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

Энтео пожаловался, что его избили коммунисты, а затем задержала полиция. Цорионова отвезли в отделение, но через некоторое время отпущен.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Цорионов заявил, что «стал свидетелем большого кощунства», выразил о нем свое мнение и ничего противозаконного не совершал.