В Иркутске по делу об отравлении «Боярышником» задержаны 11 человек

По делу о массовой гибели людей после употребления парфюмерного средства для ванн «Боярышник» в Иркутске задержаны 11 человек. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Данные люди задержаны по возбужденному уголовному делу. Часть из них между собой не связаны. Для их задержаний было достаточно оснований. Все остальные подробности являются тайной следствия», — привела пресс-служба данные представителя полиции, озвученные на заседании городской комиссии по ЧС.

Городской Минздрав сообщил, что всего пострадали 104 человека. По последним данным от отравления погибли 60 человек.

Напомним, 17 декабря в больницы Иркутска начали поступать люди с химическим отравлением.

Число жертв стремительно росло, сначала в Иркутске, а потом и в области был объявлен режим ЧС.