Свердловская прокуратура установит причины инцидента с «Боингом»

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку причин, по которым пассажирский лайнер Boeing-747 компании Azur Air выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кольцово в Екатеринурге. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

«Проверяется соблюдение прав пассажиров, в том числе предоставление им питания, гостиницы и прочее», — сказал собеседник агентства.

Пресс-секретарь аэропорта Кольцово Дмитрий Тюхтин сообщил, что на борту самолета находились 335 пассажиров и 10 членов экипажа, никто из них не пострадал.

После инцидента было задержано около 20 рейсов, с 2:30 по мск аэропорт работает в штатном режиме. В 8:00 по мск за пассажирами прибыл резервный борт, который должен был вылететь в Пхукет.

Известно, что причиной остановки взлета стали проблемы с двигателем.

«По предварительным данным, члены экипажа воздушного судна при выполнении взлета во время разбега услышали хлопок с правой стороны. Сработал датчик отказа двигателя, и командиром воздушного судна было принято решение применить экстренное торможение, в результате которого самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние около 20 метров», — цитирует РИА Новости сообщение Уральского следственного управления на транспорте СКР.