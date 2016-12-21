Дочь турецкого дипломата в Баку выпала из окна

Управление полиции Насиминского района Баку подтвердило информацию о гибели Шаввал Уммухан Арслан гызы Гюнлер — дочери советника посольства Турции в Азербайджане. По информации правоохранительных органов, 15-летняя девушка выпала из окна десятого этажа своего дома, передает РИА Новости.

Агентство Sputnik Азербайджан со ссылкой на сотрудника прокуратуры Насиминского района города отмечает, что возможно имел место несчастный случай.

«Мы осмотрели место происшествия – детскую комнату. Окно, из которого выпала девушка, расположено низко от пола и выходит на центральную часть города. Предполагается, что девушка выглянула в окно, чтобы полюбоваться на огни вечернего Баку и не удержавшись, выпала. К тому же пол в комнате скользкий, а Шаввал Уммухан была в носках», — отметили правоохранители.

По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело.