В Мексике при взрывах пиротехники погибли 30 человек

При взрывах двух пиротехнических мастерских в мексиканском штате Идальго погибли 30 человек. Об этом сообщает La Jornada.

После первого взрыва, случившегося в ночь на 21 декабря, погибли 29 человек и 72 получили ранения, в том числе пострадали 25 женщин и 10 детей. В результате второго взрыва погиб один человек и пострадали трое.

Взрывы разрушили 290 магазинов на ярмарке, традиционно проводимой перед католическим Рождеством.

Власти выясняют обстоятельства случившегося. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето выразил соболезнования семьям погибших.