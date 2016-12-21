В России совершена первая сделка по технологии блокчейн

S7 Airlines — бренд авиакомпании «Сибирь» — и Альфа-банк провели первую в России сделку с использованием технологии блокчейн (с ее помощью работает виртуальная валюта биткойн). Об этом сообщается на официальном сайте S7.

«По договору ПАО «Авиакомпания Сибирь» с одним из контрагентов были проведены расчеты с использованием покрытого аккредитива. Сделка проведена через Альфа-Банк», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что Альфа-Банк предоставил дополнительные возможности для участников сделки. Так в своей системе электронного взаимодействия «Альфа-бизнес онлайн» заказчик мог подать заявление на открытие аккредитива, а исполнитель, в свою очередь, предоставить банку документы об исполнении работ и оказании услуг.

«Основные этапы сделки — открытие и исполнение аккредитива – были также оформлены в виде транзакции на основании смарт-контрактов в системе Ethereum и фиксировались в распределенном реестре (блокчейн). Запись в блокчейне содержит хэш (результат криптографического преобразования) следующей информации: идентификаторы сделки (ИНН заказчика и исполнителя, а также вид работ), а также ее коммерческие условия (сумма аккредитива, дата открытия и закрытия аккредитива). Таким образом, исполнитель, обладая всей необходимой информацией, может самостоятельно проверить статус аккредитива», — отметили в компании.

При этом особенность сделки состояла в использовании сразу двух смарт-контрактов. Один из них использовался только для открытия аккредитива, а второй — для закрытия. Это направлено на снижение вероятности возникновения ошибки в коде.